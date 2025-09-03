|
Завтра пройдет традиционное шествие болельщиков перед матчем с командой Турции
03.09.2025 16:21
В этот четверг, 4 сентября, футбольная сборная Грузии сыграет свою первую игру в рамках отбора на Чемпионат Мира 2026. Желающие поддержать команду соберутся недалеко от метро «Марджанишвили» и колонной двинутся до стадиона «Динамо», где и состоится встреча.
Красочное шествие с кричалками, песнями и файерами стартует в 17:30 от проспекта Агмашенебели, 127. Как обычно, организаторы просят надеть одежду белого цвета.
Сам матч начнётся в 20:00, посмотреть его можно в любом баре или ресторане, а также на сайте «Первого канала» в разделе Live.
Кроме этого, 7 сентября в 17:00 Грузия сыграет ещё один матч в Тбилиси, на этот раз против команды Болгарии.
