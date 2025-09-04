Сборная Грузии по футболу стартует в отборе ЧМ-2026 матчем против Турции

Сегодня вечером национальная команда Грузии проведет свой первый матч в отборочном турнире чемпионата мира 2026 года. Соперником станет сборная Турции, встреча пройдет на стадионе «Динамо-Арена» имени Бориса Паичадзе в Тбилиси и начнется в 20:00 по местному времени.



Билеты на игру раскупили всего за несколько минут после открытия продаж месяц назад. Власти перекроют движение на прилегающих улицах с 10:00 утра до полуночи. Прямую трансляцию обеспечит Общественный вещатель.



К матчу грузинская команда подходит без двух ключевых полузащитников – Георгия Чакветадзе и Отара Китеишвили, которые восстанавливаются после травм. Однако в составе есть и новички: вызов получили Георгий Абуашвили («Мец»), Георгий Квернадзе («Фрозиноне») и Нодар Ломинадзе («Эшторил»).



История противостояний не в пользу Грузии: в шести матчах с Турцией грузины одержали лишь одну победу, однажды сыграли вничью и четыре раза уступили. Последняя встреча команд состоялась на Евро-2024, где Турция выиграла со счетом 3:1.



Главный тренер Вилли Саньоль настраивает игроков на победу: « Что мы будем делать без Китеишвили и Чакветадзе? Очень печально потерять двух таких важных игроков, но у нас были продуктивные тренировки, и мы настроены оптимистично».



Судить матч будет бригада арбитров из Италии во главе с Давиде Массой. Ему помогут Филиппо Мели и Стефано Алассио, четвертым судьей назначили Маттео Марченаро.



Грузия выступает в отборочной группе E вместе с Турцией, Испанией и Болгарией. 7 сентября команда снова сыграет дома – против Болгарии. Осенью грузин ждут также встречи с Испанией (11 октября в гостях и 15 ноября дома) и Турцией (14 октября в гостях). Завершит групповой этап матч против Болгарии 18 ноября в Софии.



Чемпионат мира-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике. В Европе разыграют 16 путевок: 12 получат победители групп, еще четыре – через плей-офф, куда выйдут команды, занявшие вторые места, и лучшие представители Лиги наций.





