Опрос CRRC-Georgia показывает, что население Грузии твердо настроено прозападно

04.09.2025 13:07





Результаты телефонного опроса, проведенного CRRC-Georgia в августе 2025 года, показывают, что население Грузии твердо настроено прозападно и широко поддерживает вступление в Европейский союз.



Результаты исследования показывают, что, по мнению опрошенных, отмена безвизового режима с Европейским союзом будет вредна для населения. В то же время, если безвизовый режим действительно будет приостановлен, более половины населения возложит ответственность на правительство.



«Подавляющее большинство населения Грузии 78% считает, что приостановка безвизового режима с Европейским союзом будет вредна для граждан Грузии.

Несмотря на то, что молодежь, женщины и жители столицы чаще говорят, что приостановка безвизового режима будет плохой и вредной для граждан, в этом отношении общество довольно единодушно, и больших различий между демографическими группами не выявлено».



- Поддержка вступления в Европейский союз среди населения Грузии остается высокой. 78% опрошенных поддерживают членство в Европейском союзе.

- Среди молодежи (18-34) показатель поддержки вступления Грузии в Европейский союз еще выше – 86%.

- В старших возрастных группах показатели поддержки немного снижаются, однако вступление в Европейский союз по-прежнему поддерживает подавляющее большинство: 76% в категории 35-54 лет и 71% в возрастной группе 55+.

- Различия по полу практически не фиксируются, однако поддержка среди населения столицы выше, чем в регионах.



Телефонный опрос населения Грузии для изучения отношения общества к ЕС и визовой либерализации был проведен по заказу Фонда гражданского общества и при финансовой поддержке ЕС.

Опрос проводился 8-12 августа 2025 года методом компьютерного телефонного интервью. Всего было опрошено 1333 респондента на основе выборки случайно сгенерированных телефонных номеров. Результаты репрезентативны для взрослого грузиноязычного населения Грузии. Средняя погрешность опроса составляет 1,56%.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





