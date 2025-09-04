Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Грузия уступила Боснии и Герцеговине, но сохранила шансы на выход в плей-офф


04.09.2025   18:23


Сборная Грузии по баскетболу провела последний матч группового этапа Евробаскета-2025 против Боснии и Герцеговины и уступила со счётом 76:84, но сохранила шансы на выход в плей-офф — сборной Грузии необходимо, чтобы Греция победила Испанию.

Матч Греция — Испания начнётся в 22:30 по тбилисскому времени. В случае победы Греции команда Александра Джикича получит путёвку в плей-офф.


