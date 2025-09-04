|
Грузия уступила Боснии и Герцеговине, но сохранила шансы на выход в плей-офф
04.09.2025 18:23
Сборная Грузии по баскетболу провела последний матч группового этапа Евробаскета-2025 против Боснии и Герцеговины и уступила со счётом 76:84, но сохранила шансы на выход в плей-офф — сборной Грузии необходимо, чтобы Греция победила Испанию.
Матч Греция — Испания начнётся в 22:30 по тбилисскому времени. В случае победы Греции команда Александра Джикича получит путёвку в плей-офф.
