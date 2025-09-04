Батумский драмтеатр: актёры потребовали отставки директора .

04.09.2025 20:01





Сегодня актёры хотели получить от директора театра Нукри Кантариа ответ на вопрос — почему он не выразил соболезнование театру в связи с трагической смертью (https://t.me/Tbilisi_life/41675) молодого талантливого актёра, режиссёра и драматурга Отара Катамадзе.



«Уходи!» — скандировали актёры в адрес Кантариа.



В итоге Кантариа пришлось покинуть встречу через 5 минут после начала.



«Есть какая-то красная линия, за пределами которой мы не можем иметь с ним никаких отношений. Наиболее дерзким с его стороны было то, что, едва войдя в зал, он начал говорить о гастролях. Поздравил с успешным выступлением, после чего наш актёр поднялся и призвал его покинуть театр! Мы проводили его возгласами, а он нам пригрозил, сказав: »Я не уйду, уйдёте вы!»» — заявила актриса Маиа Цецхладзе.



Актёры требуют немедленной отставки директора театра, так как, по их словам, он и ранее был уличён в преследовании проевропейски настроенных актёров.



«Я не был ни в Тбилиси, ни в Батуми, я находился в таком месте, что не смог приехать», — так ответил директор Батумского драматического театра Нукри Кантария на вопрос журналистов, почему он не выразил соболезнование по поводу смерти актёра театра Отара Катамадзе.



Ему ответили, что можно это было сделать в соцсетях.



Актёры обращаются к министру культуры Аджарии, Элисо Болквадзе, с просьбой обратить внимание на существующие в театре проблемы и освободить Кантариа от занимаемой должности.



Однако выйти на телефонный контакт с бывшим депутатом «Грузинской мечты» они пока не смогли.



Кантариа был назначен художественным руководителем Батумского драматического театра в 2022 году.

Члены труппы неоднократно обвиняли его в преследовании проевропейски настроенных актёров:

▪в 2024 году Нукри Кантариа сделал выговор тем актёрам, которые объявили забастовку во время проевропейских акций;

▪несколько месяцев назад Кантариа на 6 месяцев лишил зарплаты актрису драматического театра Меги Кобаладзе;

▪в марте 2025 года он уволил актёра Торнике Барамидзе, участвовавшего в проевропейских акциях.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





