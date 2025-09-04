|
Гражданский активист обвиняет полицию в насилии
04.09.2025 20:10
Гражданский активист Лука Девдариани, задержанный два дня назад на проспекте Руставели, обвиняет полицию в насилии.
«Меня затолкали в машину, и там я получил повреждения. Холодной замороженной бутылкой били по спине. Один-два раза ударили по голове. Потом начали щипать, и когда мне стало больно, я отмахнулся. В машине задернули шторки, чтобы люди не видели, а потом отвезли в отделение. Сказали, что отвезут в "подвал" и там сильно изобьют», – сказал Девдариани «TV Pirveli».
В то же время Тбилисский городской суд оштрафовал Девдариани на 500 GEL(~$188). Он первый активист, по делу которого сегодня было объявлено решение.
Издание alia.ge обращает внимание, что на оснащение полиции нагрудными камерами были потрачены огромные деньги. Однако на судебных процессах прокуратура, в большинстве случаев, появляется без записей с нагрудных камер. На этот раз, помимо выключения нагрудной камеры, как рассказывает Лука, в дело включили и шторки. Парадоксально, но параллельно с задергиванием шторок, закон "о прозрачности" сохраняется ценой риска отмены визовой либерализации страны.
В суде до сих пор продолжаются процессы других задержанных активистов. Большинство из них – молодые девушки, которые заявляют, что стали жертвами унижающего достоинство обращения во время задержания, их раздевали догола.
