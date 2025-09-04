Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Сборная Грузии по футболу уступила Турции в первом матче отборочного турнира чемпионата мира


04.09.2025   22:32


Сборная Грузии по футболу начала отборочный цикл чемпионата мира с поражения — команда под руководством Вилли Саньоля принимала Турцию и уступила со счётом 2:3.

Голы за сборную Грузии забили Зурико Давиташвили и Хвича Кварацхелия.

Следующий матч сборная Грузии вновь проведёт в Тбилиси, а ее соперником будет Болгария. Матч начнётся в 17:00 на «Динамо-Арене».


