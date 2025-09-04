|
Сборная Грузии по футболу уступила Турции в первом матче отборочного турнира чемпионата мира
04.09.2025 22:32
Сборная Грузии по футболу начала отборочный цикл чемпионата мира с поражения — команда под руководством Вилли Саньоля принимала Турцию и уступила со счётом 2:3.
Голы за сборную Грузии забили Зурико Давиташвили и Хвича Кварацхелия.
Следующий матч сборная Грузии вновь проведёт в Тбилиси, а ее соперником будет Болгария. Матч начнётся в 17:00 на «Динамо-Арене».
