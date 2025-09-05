Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Спортивный журналист Фабрицио Романо посетит Грузию


05.09.2025   12:53


Один из самых влиятельных спортивных журналистов в мире Фабрицио Романо прибудет в грузинскую столицу 19 сентября.

Итальянский журналист встретится с футбольными болельщиками и проведёт мастер-класс для студентов, интересующихся спортивной журналистикой.

Фабрицио Романо расскажет о последних успехах грузинских футболистов и их переходах в европейские гранд-клубы в формате футбольной дискуссии в отеле Radisson Blu Iveria в Тбилиси. Он также ответит на вопросы футбольных болельщиков. Билеты на мероприятие можно приобрести на платформе TKT.ge.


