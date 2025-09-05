Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Гражданской активистке Алби Кордзая избрано 12 дней административного ареста


05.09.2025   13:58


Гражданской активистке Алби Кордзая избрано 12 суток административного ареста. Активистка написала об этом в соцсети.

«Меня приговорили к 12 дням. С моим острым животом, предположительно, из изолятора скоро снова окажусь в больнице. Пойду собираться», - написала Кордзая.

Для справки, Кордзая была задержана на акции 2 сентября. Ей предъявлены обвинения в нарушении статей 166 и 173 Кодекса об административных правонарушениях, что подразумевает сопротивление полиции и мелкое хулиганство. Всего 2 сентября по этим статьям были задержаны 23 лица.


