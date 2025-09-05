Гражданской активистке Алби Кордзая избрано 12 дней административного ареста

Гражданской активистке Алби Кордзая избрано 12 суток административного ареста. Активистка написала об этом в соцсети.



«Меня приговорили к 12 дням. С моим острым животом, предположительно, из изолятора скоро снова окажусь в больнице. Пойду собираться», - написала Кордзая.



Для справки, Кордзая была задержана на акции 2 сентября. Ей предъявлены обвинения в нарушении статей 166 и 173 Кодекса об административных правонарушениях, что подразумевает сопротивление полиции и мелкое хулиганство. Всего 2 сентября по этим статьям были задержаны 23 лица.





