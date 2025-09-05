|
Полузащитник сборной Грузии отказался от перехода в российский «Рубин»
05.09.2025 14:40
Полузащитник сборной Грузии и румынской «Университатя Крайова» Анзор Меквабишвили категорически отказался от перехода в казанский «Рубин», несмотря на щедрое предложение.
«Европейский футбол очень важен, особенно учитывая нынешнюю ситуацию, для народа и страны. Конечно, я не мог пойти на этот шаг… Я хочу связать свое будущее с Европой», – сказал Меквабишвили в комментарии La Gazzetta Georgia в четверг.
По данным издания, «Рубин» предлагал за трансфер €2,2 млн и готов был платить игроку €600 тысяч в год. Однако 24-летний футболист предпочел отказаться от выгодного контракта и продолжить карьеру в Европе.
Сообщается, что интерес к грузинскому хавбеку проявляли также венгерский «Ференцварош», бельгийский «Стандард», австрийский «Вольфсбергер», английский «Халл Сити», испанский «Реал Вальядолид» и два турецких клуба. Наиболее близким к сделке был «Вольфсбергер», предложивший €1,7 млн, но стороны не смогли договориться.
«Крайова», которая изначально рассчитывала выручить €1,5 млн, после предложения «Рубина» подняла минимальную цену до €2 млн. В итоге клуб решил не отпускать игрока этим летом, рассчитывая на его вклад в борьбу за чемпионство и предстоящие матчи в Лиге конференций.
