Нино Тибилашвили завоевала бронзовую медаль чемпионата мира по парафехтованию

06.09.2025 15:44





Нино Тибилашвили (категория А) завоевала бронзовую медаль чемпионата мира по парафехтованию в Иксане, Южная Корея.



Во встрече за третье место грузинская параспортсменка одержала победу со счётом 15:7 над украинкой Натальей Моркевич, принеся нашей команде первую медаль на турнире.



Женская сборная Грузии выступит в командном зачёте 7 сентября.







