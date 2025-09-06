|
Нино Тибилашвили завоевала бронзовую медаль чемпионата мира по парафехтованию
06.09.2025 15:44
Нино Тибилашвили (категория А) завоевала бронзовую медаль чемпионата мира по парафехтованию в Иксане, Южная Корея.
Во встрече за третье место грузинская параспортсменка одержала победу со счётом 15:7 над украинкой Натальей Моркевич, принеся нашей команде первую медаль на турнире.
Женская сборная Грузии выступит в командном зачёте 7 сентября.
