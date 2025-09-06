Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Нино Тибилашвили завоевала бронзовую медаль чемпионата мира по парафехтованию


06.09.2025   15:44


Нино Тибилашвили (категория А) завоевала бронзовую медаль чемпионата мира по парафехтованию в Иксане, Южная Корея.

Во встрече за третье место грузинская параспортсменка одержала победу со счётом 15:7 над украинкой Натальей Моркевич, принеся нашей команде первую медаль на турнире.

Женская сборная Грузии выступит в командном зачёте 7 сентября.


