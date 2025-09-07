Сегодня сборная Грузии по футболу встретится с Болгарией

07.09.2025 11:18





Сборная Грузии по футболу сегодня проведет второй матч отборочного группового этапа чемпионата мира 2026 года с командой Болгарии.



Матч начнётся в 17:00 на стадионе «Динамо Арена» в Тбилиси.



Свой первый матч команда провела против Турции и проиграла.



На квалификационном этапе из 6 туров сборная Грузии в группе E сыграет с Турцией, Испанией и Болгарией. Команда, занявшая первое место в группе, автоматически получит путёвку на чемпионат мира, который пройдёт в Канаде, Мексике и США. Команда, занявшая второе место, продолжит борьбу в матчах плей-офф.





