Сегодня сборная Грузии по футболу встретится с Болгарией


07.09.2025   11:18


Сборная Грузии по футболу сегодня проведет второй матч отборочного группового этапа чемпионата мира 2026 года с командой Болгарии.

Матч начнётся в 17:00 на стадионе «Динамо Арена» в Тбилиси.

Свой первый матч команда провела против Турции и проиграла.

На квалификационном этапе из 6 туров сборная Грузии в группе E сыграет с Турцией, Испанией и Болгарией. Команда, занявшая первое место в группе, автоматически получит путёвку на чемпионат мира, который пройдёт в Канаде, Мексике и США. Команда, занявшая второе место, продолжит борьбу в матчах плей-офф.


