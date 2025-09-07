|
|
|
Сегодня сборная Грузии по футболу встретится с Болгарией
07.09.2025 11:18
Сборная Грузии по футболу сегодня проведет второй матч отборочного группового этапа чемпионата мира 2026 года с командой Болгарии.
Матч начнётся в 17:00 на стадионе «Динамо Арена» в Тбилиси.
Свой первый матч команда провела против Турции и проиграла.
На квалификационном этапе из 6 туров сборная Грузии в группе E сыграет с Турцией, Испанией и Болгарией. Команда, занявшая первое место в группе, автоматически получит путёвку на чемпионат мира, который пройдёт в Канаде, Мексике и США. Команда, занявшая второе место, продолжит борьбу в матчах плей-офф.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна