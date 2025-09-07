Евробаскет - Грузия играет с Францией в 1/8 финала Евробаскета

Один из самых запоминающихся матчей в истории грузинского баскетбола — матч против Литвы на Евробаскете-2015. Причина проста — это была игра 1/8 финала чемпионата Европы. Сегодня сборная Грузии вновь сыграет в 1/8 финала, но против Франции. Матч начнётся в Риге в 16:15 по тбилисскому времени. Трансляцию можно посмотреть на Первом спортивном канале Грузии.



Сегодняшняя игра станет первым официальным матчем в противостоянии команд Грузии и Франции, а что касается товарищеских игр — то их было всего две, и в обеих победу одержала французская сборная.







