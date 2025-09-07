Узник совести Резо Кикнадзе призвал бороться за Антона Чечина

07.09.2025 15:44





Узник совести, бывший сотрудник Evolution Georgia, Резо Кикнадзе, которого на этой неделе судья Нино Галусташвили приговорила к двум годам тюрьмы, призвал бороться за Антона Чечина:



"Боритесь за Чечина больше всего, не дайте ему почувствовать, что он один. Пишите ему письма, поддерживайте его".



Чечину на этой неделе присудили самый большой срок из всех политических заключенных, Джвебе Начкебия осудил его на восемь лет и шесть месяцев.



А еще Кикнадзе рассказал, что каждый вечер, когда снаружи камеры в тюрьме кричат «Жизнь Ворам», он с сокамерниками поет «Оле-Ола».



Кикнадзе не первый раз высказывается в поддержку узников совести, россиян. Три недели назад еще до своего приговора и приговора Чечину, он написал:



«Все прекрасно знают мое отношение к русским и ко всему русскому. А сейчас мне почему-то кажется, что тех граждан России, которые были задержаны за то, что стояли с нами на акции, и которым что-то подбросили (и я уверен, что подбросили), в итоге сдадут.



Подумают - на них все равно никто не обратит внимания, некому заступиться, и накажем показательно, да и для пропаганды используем. Надеюсь, я ошибаюсь.



Пожалуйста, не бросайте их, не думайте, мол, они ж русские, ну и ладно. Поддержите их так же, как поддерживаете нас. Диктатура везде диктатура, и борцы с ней везде одинаково ценны. Какой смысл в моей борьбе, если кто-то будет несправедливо принесен в жертву, даже если это гражданин другой страны. Правосудие должно быть одинаковым для всех.



К тому же эти люди и там боролись, как могли - боролись с режимом Путина. Там не смогли остаться, были изгнаны, а потом и у нас попытались встать рядом с народом против диктатуры. Совсем не обязаны были. Многие их соотечественники, к сожалению, здесь и им совершенно наплевать, что происходит. А эти каждую ночь приходили с физрастворами и масками и по мере возможности помогали отравленным демонстрантам.



На мой взгляд, они такие же хорошие люди, как и остальные. Пожалуйста, не дадим их проглотить и в конце концов რუსეთის დ***"».







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





