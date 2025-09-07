Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Азербайджанского студента-журналиста Джавида Ахмедова не пустили в Грузию


07.09.2025   15:48


Азербайджанского студента-журналиста Джавида Ахмедова не пустили в Грузию, в Тбилиси он учится в ВУЗе.

Как он отмечает в Facebook, сначала причиной отказа во въезде в Грузию ему назвали наложенные на него штрафы, но позже сказали, что «даже если ты заплатишь штраф, тебя все равно не пустят в страну».

«С температурой 39 градусов и болью в горле я, приехав в Грузию, сразу же был вынужден вернуться обратно. Выяснилось, что штраф составляет не 5000 лари, а 10 000. Я сказал: «Сегодня заплачу, дайте немного времени». Примерно через полчаса пришли и сообщили: «Даже если оплатишь штраф, тебя в страну всё равно не пустим». Когда я спросил причину, никакого объяснения не дали, лишь повторяли: «по другим причинам». Все полицейские по очереди смотрели на мою американскую визу в паспорте и делали серьёзное лицо, словно это было большим проступком. Сейчас я сижу в аэропорту Стамбула»,- заявил Джавид Ахмедов.

«RadioTavisupleba» сообщает, что 26-летний Джавид Ахмедов с сентября 2024 года учится в Тбилиси, в GIPA, по специальной программе, финансируемой правительством США, которая предназначена для армянских и азербайджанских студентов.

Сам студент считает, что это связано с его профессиональной деятельностью.

Также он сообщил, что все его вещи с Грузии.


