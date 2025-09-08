Самая популярная в Грузии фамилия - Беридзе

Самая популярная в Грузии фамилия - Беридзе, а имена - Гиорги и Давит у мужчин, у женщин Нино и Мариам(и).



Рейтинг самых распространённых имён и фамилий в Грузии опубликовал портал BusinessPressNews, ссылаясь на данные Агентства госуслуг.



Фамилии:

- Беридзе, 30 149 человек;

- Капанадзе, 19 256;

- Гелашвили, 18 334;

- Маисурадзе, 15 987;

- Мамедов, 15 330;

- Гиоргадзе, 14 202;

- Мамедова, 13 643;

- Болквадзе, 13 214;

- Ломидзе, 13 123;

- Циклаури, 12 918.



Имена

- Гиорги, 193 281;

- Нино, 115 621;

- Мариам, 71 996;

- Давит, 68 197;

- Ана, 49 792;

- Мариами, 48 534;

- Тамар, 47 941;

- Маиа, 46 919;

- Александре, 46 629;

- Лука, 45 671.





