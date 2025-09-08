|
Самая популярная в Грузии фамилия - Беридзе
08.09.2025 11:29
Самая популярная в Грузии фамилия - Беридзе, а имена - Гиорги и Давит у мужчин, у женщин Нино и Мариам(и).
Рейтинг самых распространённых имён и фамилий в Грузии опубликовал портал BusinessPressNews, ссылаясь на данные Агентства госуслуг.
Фамилии:
- Беридзе, 30 149 человек;
- Капанадзе, 19 256;
- Гелашвили, 18 334;
- Маисурадзе, 15 987;
- Мамедов, 15 330;
- Гиоргадзе, 14 202;
- Мамедова, 13 643;
- Болквадзе, 13 214;
- Ломидзе, 13 123;
- Циклаури, 12 918.
Имена
- Гиорги, 193 281;
- Нино, 115 621;
- Мариам, 71 996;
- Давит, 68 197;
- Ана, 49 792;
- Мариами, 48 534;
- Тамар, 47 941;
- Маиа, 46 919;
- Александре, 46 629;
- Лука, 45 671.
