Состояния здоровья задержанной активистки Нино Даташвили ухудшилось - адвокат

08.09.2025 14:21





Адвокат педагога и активистки Нино Даташвили сообщает об ухудшении состояния здоровья её подзащитной. Тамар Габодзе сообщила журналистам, что по этой причине Даташвили не смогла явиться в суд и заседание по её делу было отложено:



««Подтвердилось то, о чём адвокаты Нино Даташвили говорили всё это время: что в условиях тюрьмы её состояние здоровья ухудшится. И когда прокуратура требовала заключения под стражу, она была обязана учитывать состояние здоровья Нино. Сегодня подтвердилось, что её здоровье действительно ухудшилось. Судья зачитал письмо, подписанное главным врачом пенитенциарной службы, в котором говорится, что состояние здоровья Нино настолько тяжёлое, что она не может участвовать в заседании. Мы, со своей стороны, подали ходатайство о переносе процесса. Её интерес заключается в том, чтобы участвовать в рассмотрении своего дела», — заявила Тамар Габодзе.



Нино Даташвили была задержана в июне по обвинению в нападении на государственного служащего при исполнении служебных обязанностей в связи с инцидентом в Тбилисском городском суде.



9 мая в вестибюле Тбилисского городского суда произошла перепалка между Даташвили и представителями службы судебных приставов. Приставы призывали её покинуть место, где, по их словам, находиться было запрещено постановлением суда. После этого, как сообщают правоохранители, Даташвили их оскорбила.





