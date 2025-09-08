|
В результате стычки у штаба Каладзе пострадали 10 человек
08.09.2025 23:06
Врачи скорой помощи оказали первую помощь пострадавшим во время столкновения у избирательного штаба Кахи Каладзе на проспекте Меликишвили.
Участники антиправительственной акции протеста заявили, что телесные повреждения им нанесли сторонники «Грузинской мечты».
Сообщается, что в ходе физического противостояния пострадали более 10 участников акции протеста.
Интернет-издание Publika опубликовало заявление, в котором говорится, что у двух журналистов издания отняли телефоны — один из мобильных удалось вернуть с помощью одного из коллег.
«Publika призывает человека, который отобрал телефон у нашего журналиста, вернуть его в редакцию. У нас есть видеозаписи, на которых видно, кто забирает телефон у нашего журналиста; через несколько минут мы их опубликуем. «Publika» обращается к Министерству внутренних дел с призывом дать соответствующую оценку фактам кражи техники редакции и препятствования профессиональной деятельности наших журналистов», — сказано в заявлении издания.
Напомним, поздно вечером 8 сентября у избирательного штаба кандидата в мэры Тбилиси от «Грузинской мечты» Кахи Каладзе на проспекте Меликишвили произошла драка, столкновение между сторонниками партии власти и участниками антиправительственной акции протеста.
Участники акции протеста заявили, что они подверглись физическому насилию со стороны представителей молодежного крыла «Грузинской мечты» — они подъехали на машинах и в руках держали железные прутья.
«Когда мы приехали, полиции не было. Там находились только активисты и сторонники «Грузинской мечты»», — сказал один из участников митинга.
