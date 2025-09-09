Мзии Амаглобели будет передана Премия свободным СМИ

09.09.2025 14:35





Норвежский фонд Fritt Ord и организация ZEIT Stiftung Bucerius назвали имена 6 лауреатов Премии свободным СМИ, среди которых основательница «Батумелеби» и «Нетгазети» журналистка Мзия Амаглобели.



В пресс-релизе организаций говорится, что лауреатами этого года стали: медиаплатформа Gwara Media из Украины, журналист и основатель медиа Мзия Амаглобели из Грузии, расследовательское интернет-издание Direkt36 из Венгрии, фотограф и фотожурналист Александра Астахова из России, медиаканал Belarus Investigative Center из Беларуси и журналистка Наргиз Абсаламова из Азербайджана.



«Призы будут переданы шести независимым СМИ и журналистам из Восточной и Центральной Европы в знак признания их героически осуществленных журналистских расследований в крайне сложных обстоятельствах. Авторитарные режимы в регионе расширяют свой ареал, и двое лауреатов премии этого года недавно были приговорены к нескольким годам тюремного заключения за свои журналистские усилия», - говорится в информации.



Fritt Ord и ZEIT Stiftung Bucerius отмечают, что Мзия Амаглобели стала лицом независимой журналистики в Грузии и награждена за 25- летнюю преданность этике журналистской честности.



«В августе её приговорили к двум годам лишения свободы по делу, которое группы по защите прав человека считают политически мотивированным. В действительности её наказывают за выявление коррупционной деятельности режима в течение многих лет. Она первая в ​​Грузии после распада Советского Союза женщина-журналистка, заключённая по политически мотивированным обвинениям. В январе и феврале этого года она объявила 38-дневную голодовку против власти, и сейчас состояние её здоровья критическое», — говорится в информации.





