|
|
|
В Тбилиси прошел тренинг для учителей русского языка из разных регионов Грузии
09.09.2025 15:29
Более 40 учителей русского языка из регионов Грузии 5-6 сентября приняли участие в тренинге в Тбилиси, посвященном актуальным вопросам преподавания русского языка. Об этом сообщает Секция интересов РФ при посольстве Швейцарии в Грузии.
«Особое внимание в программе было уделено интеграции современных цифровых технологий в образовательный процесс и эффективному использованию игровых методик на уроках», — отмечено в заявлении.
Грузинские преподаватели русского языка выслушали экспертов из Москвы — Ольгу Ускову и Татьяну Кудоярову, которые являются специалистами в области преподавания русского языка как иностранного с многолетним опытом.
«Мероприятие снискало заслуженное признание, вызвав живой отклик и неподдельный интерес в профессиональных кругах. Его результаты и новаторские подходы стали предметом оживленных дискуссий», — говорится в заявлении представительства РФ в Грузии.
Источник:
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна