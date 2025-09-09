В Тбилиси прошел тренинг для учителей русского языка из разных регионов Грузии

Более 40 учителей русского языка из регионов Грузии 5-6 сентября приняли участие в тренинге в Тбилиси, посвященном актуальным вопросам преподавания русского языка. Об этом сообщает Секция интересов РФ при посольстве Швейцарии в Грузии.



«Особое внимание в программе было уделено интеграции современных цифровых технологий в образовательный процесс и эффективному использованию игровых методик на уроках», — отмечено в заявлении.



Грузинские преподаватели русского языка выслушали экспертов из Москвы — Ольгу Ускову и Татьяну Кудоярову, которые являются специалистами в области преподавания русского языка как иностранного с многолетним опытом.



«Мероприятие снискало заслуженное признание, вызвав живой отклик и неподдельный интерес в профессиональных кругах. Его результаты и новаторские подходы стали предметом оживленных дискуссий», — говорится в заявлении представительства РФ в Грузии.



Источник: SOVA

