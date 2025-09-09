Венгерский журналист пострадал во время стычки у штаба Каладзе в Тбилиси

09.09.2025 15:44





Венгерский журналист Ласло Мезес (László Róbert Mézes) подтвердил в FB, что пострадал во время столкновений в Тбилиси в минувший понедельник, возле избирательного штаба «Грузинской мечты».



Журналист написал, что находится в больнице. У него травмировано лицо и рука.



До скорой помощи ему помогли добраться участники протестов. В СМИ попали кадры избиения журналиста, который был в специальном жилете с надписью Press.



В соцсетях он позиционирует cебя как журналиста и активиста, основателя проекта EEBC — Eastern European Broadcasting Channel. В последнее время вел прямые репортажи с акций протеста в Грузии.



Журналист говорит, что активисты партии власти напали на демонстрантов и, когда у двух журналистов грузинского издания Publica силой отобрали телефоны, он начал снимать происходящее на свой телефон. В результате телефон вырвали и из рук Мезеса, и, когда он попытался вернуть аппарат, нападавший ударил его. Далее журналист рассказывает, что после этого несколько человек начали его избивать и даже повалили на землю. В итоге протестующие вытащили его из толпы и передали машине скорой помощи.





По предварительным данным, у штаба «Мечты», где произошли столкновения активистов партии и протестующими, пострадали около десяти человек, большинство из них с травмами головы.



Партия власти заявила о провокации, назвав участников протестов «либеральными фашистами». Демонстранты говорят о том, что на них было совершено спланированное нападение, отмечая отсутствие полиции в момент начала драки.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





