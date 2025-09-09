️Движение/партия «Площадь Свободы» провело брифинг у здания Министерства внутренних дел

09.09.2025 19:33





️Движение/партия «Площадь Свободы» провело брифинг у здания Министерства внутренних дел.



Леван Цуцкиридзе и его команда потребовали встречи с руководителем патрульной полиции и напомнили полиции, что её обязанность — защищать безопасность граждан.



«Мы пришли сюда, чтобы напомнить им: они подотчётны и нам, гражданам, а не только какой-то конкретной партии. Поэтому мы оставим официальный запрос о встрече с главой патрульной полиции, чтобы он объяснил, какие меры собираются принять для защиты граждан Грузии от таких бандитских нападений», — заявил Леван Цуцкридзе.



Через несколько минут после брифинга у здания центрального полицейского управления, МВД Грузии выпустило заявление, что начало ещё одно расследование после столкновения у штаба Кахи Каладзе. Теперь дело касается насилия или угроз во время предвыборной кампании.



Ведомство обратилось к гражданам с просьбой не допускать драк, провокаций и других действий, которые мешают нормальному проведению выборов.



8 сентября у штаба Каладзе на проспекте Меликишвили произошла стычка. Следствие тогда началось по статье о групповом насилии. Теперь расследуют еще одно дело — по заявлению представителей «Грузинской мечты» против протестующих.



«Мы стали свидетелями организованного насилия», — коалиция «За перемены», комментируя события у штаба Кахи Каладзе на проспекте Меликишвили.



По их словам, нападение устроили активисты «Русской мечты», криминальные группы и переодетые полицейские.

«Это было бесчеловечно и унизительно для всей страны. Мы не позволим так обращаться с гражданами. Каждый исполнитель будет наказан», — говорится в заявлении.

Коалиция объявила, что присоединится к акции у Филармонии сегодня в 19:00.



Напомним, во время конфликта у штаба Каладзе более 10 участников акции получили травмы. Среди пострадавших были и журналисты.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





