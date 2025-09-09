В Грузии открылся первый в стране футбольный лагерь «Милана»

В Грузии состоялось открытие первого в стране футбольного лагеря, организованного одним из наиболее престижных европейских клубов – итальянским «Миланом».



Как было объявлено представителями мэрии Тбилиси, юные футболисты в возрасте от 6 до 15 лет на протяжении недели будут проходить интенсивную подготовку в современном спортивном комплексе, расположенном в районе Ваке.



Мэр города Каха Каладзе отметил важность этого события, подчеркнув, что прибытие одного из самых известных футбольных клубов мира в столицу Грузии предоставит детям и молодежи уникальную возможность наблюдать за тренировочным процессом и тактикой «Милана». Он выразил благодарность всем участникам организации данного футбольного лагеря, в частности посольству Италии и Федерации футбола Грузии.



Напомним, что 4 октября в Грузии состоятся выборы мэров и членов местных органов самоуправления. Кандидатом от правящей партии в Тбилиси является бывший футболист «Милана» и действующий мэр города Каха Каладзе.







