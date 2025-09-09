Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Грузинские эмигранты основали платформу «Движение — Мзиа»


09.09.2025   21:55


Граждане Грузии, находящиеся в эмиграции в странах Запада, основали общую организацию. Она получила имя в честь Мзии Амаглобели, основательницы изданий Batumelebi и Netgazeti. Сейчас Амаглобели находится в заключении.

Цели организации. По сообщению Batumelebi, активисты хотят добиться освобождения участников акций протеста — многих уже приговорили к тюремному заключению.

Кроме того, они собираются разработать санкционный «Список Мзии», в котором будут представители власти, «виновные в пытках и незаконных задержаниях людей».


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна