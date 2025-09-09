Грузинские эмигранты основали платформу «Движение — Мзиа»

Граждане Грузии, находящиеся в эмиграции в странах Запада, основали общую организацию. Она получила имя в честь Мзии Амаглобели, основательницы изданий Batumelebi и Netgazeti. Сейчас Амаглобели находится в заключении.



Цели организации. По сообщению Batumelebi, активисты хотят добиться освобождения участников акций протеста — многих уже приговорили к тюремному заключению.



Кроме того, они собираются разработать санкционный «Список Мзии», в котором будут представители власти, «виновные в пытках и незаконных задержаниях людей».





