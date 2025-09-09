|
|
|
Бывший баскетболист сборной Грузии присоединился к акции протеста
09.09.2025 22:38
Бывший баскетболист сборной Грузии Гиорги Цинцадзе пришел на акцию протеста возле избирательного штаба Каладзе, в интервью TV Pirveli заявил:
«То, что происходило вчера, совершенно неприемлемо, это синдром безнаказанности.
Обидно и стыдно за то, что происходит в нашей стране, когда преступление происходит в метре от полиции и на это нет реакции.
Это и обидно, и опасно.
Это не о том, кто чьим сторонником является, это все опасно и ничем хорошим не закончится. Не имеет значения, кто на чьей стороне, каждый должен делать свое дело; и полиция, и суд, и политики, и спортсмены и т.д.
Мне больно видеть несправедливость, поэтому я здесь».
|
|
|
