Бывший баскетболист сборной Грузии присоединился к акции протеста


09.09.2025   22:38


Бывший баскетболист сборной Грузии Гиорги Цинцадзе пришел на акцию протеста возле избирательного штаба Каладзе, в интервью TV Pirveli заявил:

«То, что происходило вчера, совершенно неприемлемо, это синдром безнаказанности.

Обидно и стыдно за то, что происходит в нашей стране, когда преступление происходит в метре от полиции и на это нет реакции.

Это и обидно, и опасно.

Это не о том, кто чьим сторонником является, это все опасно и ничем хорошим не закончится. Не имеет значения, кто на чьей стороне, каждый должен делать свое дело; и полиция, и суд, и политики, и спортсмены и т.д.

Мне больно видеть несправедливость, поэтому я здесь».


