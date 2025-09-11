Действия Меги Диасамидзе не являются ни преступлением, ни нарушением закона - АМЮГ

«Действия Меги Диасамидзе не являются ни преступлением, ни нарушением закона. Максимум, на что можно было бы подать гражданский иск, даже если бы для удаления надписи на плакате потребовались расходы, например, покупка чистящих средств», - утверждает руководитель Ассоциации молодых юристов Грузии Кети Курдованидзе.



По ее словам, любой предмет, будь то баннер или плакат, изображающий человека, участвующего в выборах, и/или его порядковый номер, считается агитационным материалом.



«В предвыборный период размещение агитационных материалов регулируется особыми правилами. Здания и другие места, где можно размещать агитационные материалы, определяются органами местного самоуправления. Однако Избирательный кодекс категорически запрещает размещение агитационных материалов на зданиях и сооружениях, имеющих статус объектов культурного наследия.



Здание, расположенное по адресу: ул. Петре Меликишвили, д. 12 (гостиница «Грузия»), отмечено на государственном портале как объект культурного наследия. Недвижимый памятник.



Соответственно, размещение агитационных материалов на данном здании запрещено и может быть расценено как искажение внешнего вида здания. Искажение внешнего вида здания является административным правонарушением и влечет за собой штраф для лица, разместившего этот плакат.



Соответственно, плакат, за повреждение которого 23-летняя студентка была арестована по уголовному делу, может быть признан предвыборным баннером, размещенным с нарушением закона.



Что касается того, можно ли считать повреждение плаката, размещенного с нарушением закона, уголовным преступлением, то, согласно информации, опубликованной Министерством внутренних дел, студентка задержана по статье 187 Уголовного кодекса, которая подразумевает повреждение или уничтожение чужого имущества, повлекшее значительный ущерб. В данном случае плакат не был уничтожен, он по-прежнему вывешен. Плакат даже нельзя считать поврежденным, поскольку надпись на нем была легко удалена вскоре после этого.



Надпись, сделанная в рамках свободы выражения мнения, которая не оставляет неизгладимых следов на предмете или которую можно восстановить без особых усилий, не может считаться повреждением.



Таким образом, данное действие не только не является преступлением, но и не является нарушением «Если бы удаление надписи требовало покупки чистящих средств, которые обошлись бы владельцу в эти средства, он мог бы рассчитать их стоимость, представить доказательства покупки, подать гражданский иск в суд и потребовать возмещения этих расходов. Он бы ждал рассмотрения этого спора месяцами, а возможно, и годами, как многие граждане сегодня ждут затянувшегося рассмотрения его дела в суде», — пишет Нона Курдованидзе, председатель АМЮГ.





