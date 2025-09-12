|
Легенды «Аякса» приедут в Грузию на 100-летие тбилисского «Динамо»
12.09.2025 16:29
«Легенды амстердамского «Аякса» приедут в Тбилиси на празднование 100-летия тбилисского «Динамо»», — сообщает пресс-служба «Динамо».
«В честь 100-летия тбилисского «Динамо» 19 октября в Тбилиси приедет команда легенд амстердамского «Аякса». Организатором матча выступает Sports Orient. Спонсор «Динамо» готовит ещё много интересных новинок для своих болельщиков», — говорится в сообщении пресс-службы клуба.
Матч между легендами «Динамо» и «Аякса» начнётся 19 октября в 19:00 на стадионе «Динамо Арена».
Билеты на встречу поступят в продажу в понедельник, 15 сентября, на сайте TKT.ge. Стоимость билетов составит 10, 15, 20, 25 и 30 лари.
