Грузинский режиссер снял фильм про Анастасию Зиновкину и Артема Грибуль

12.09.2025 17:28





Режиссер Коте Члаидзе снял фильм про Анастасию Зиновкину и Артема Грибуль. Картина — из серии «Узники совести в фильмах грузинских кинематографистов». Короткометражка длиной в 10 минут рассказывает про дело россиян.



«Нет видео, на котором показан обыск ребят. А в кадрах обыска их квартиры можно увидеть подложившего наркотик полицейского, который лазает по комнатам, прячется от камер и согласно официальному протоколу, вообще там не находился!», — сказано в публикации.



Приговор по делу Зиновкиной и Грибуль должны огласить сегодня, 12 сентября. Их обвиняют в хранении наркотиков, молодым людям грозит от 8 до 20 лет, или вовсе пожизненное заключение. Paper Kartuli будет следить за заседанием — оставайтесь на связи.







