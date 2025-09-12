Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Грузинский режиссер снял фильм про Анастасию Зиновкину и Артема Грибуль


12.09.2025   17:28


Режиссер Коте Члаидзе снял фильм про Анастасию Зиновкину и Артема Грибуль. Картина — из серии «Узники совести в фильмах грузинских кинематографистов». Короткометражка длиной в 10 минут рассказывает про дело россиян.

«Нет видео, на котором показан обыск ребят. А в кадрах обыска их квартиры можно увидеть подложившего наркотик полицейского, который лазает по комнатам, прячется от камер и согласно официальному протоколу, вообще там не находился!», — сказано в публикации.

Приговор по делу Зиновкиной и Грибуль должны огласить сегодня, 12 сентября. Их обвиняют в хранении наркотиков, молодым людям грозит от 8 до 20 лет, или вовсе пожизненное заключение. Paper Kartuli будет следить за заседанием — оставайтесь на связи.


