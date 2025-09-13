Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
У парламента проходит акция - граждане перекрыли проспект Руставели


13.09.2025   22:18


Возобновилась акция у здания парламента на проспекте Руставели. На 290-й день протеста участники акции перекрыли автомобильную дорогу.

До этого под лозунгом «Нет российскому режиму! Защитим безвиз» протестующие собрались у ТГУ и прошли маршем к парламенту.

Во время шествия они остановились у избирательного штаба кандидата в мэры Тбилиси от «Грузинской мечты» Кахи Каладзе, а затем сделали круг по площади Свободы и завершили шествие перед парламентом.

На акции присутствуют лидеры, члены различных оппозиционных партий и граждане.

Участники акции принесли с собой баннеры различного содержания, а также флаги Грузии и Евросоюза.

На месте мобилизована полиция.


