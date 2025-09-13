У парламента проходит акция - граждане перекрыли проспект Руставели

Возобновилась акция у здания парламента на проспекте Руставели. На 290-й день протеста участники акции перекрыли автомобильную дорогу.



До этого под лозунгом «Нет российскому режиму! Защитим безвиз» протестующие собрались у ТГУ и прошли маршем к парламенту.



Во время шествия они остановились у избирательного штаба кандидата в мэры Тбилиси от «Грузинской мечты» Кахи Каладзе, а затем сделали круг по площади Свободы и завершили шествие перед парламентом.



На акции присутствуют лидеры, члены различных оппозиционных партий и граждане.



Участники акции принесли с собой баннеры различного содержания, а также флаги Грузии и Евросоюза.



На месте мобилизована полиция.





