У парламента проходит акция - граждане перекрыли проспект Руставели
13.09.2025 22:18
Возобновилась акция у здания парламента на проспекте Руставели. На 290-й день протеста участники акции перекрыли автомобильную дорогу.
До этого под лозунгом «Нет российскому режиму! Защитим безвиз» протестующие собрались у ТГУ и прошли маршем к парламенту.
Во время шествия они остановились у избирательного штаба кандидата в мэры Тбилиси от «Грузинской мечты» Кахи Каладзе, а затем сделали круг по площади Свободы и завершили шествие перед парламентом.
На акции присутствуют лидеры, члены различных оппозиционных партий и граждане.
Участники акции принесли с собой баннеры различного содержания, а также флаги Грузии и Евросоюза.
На месте мобилизована полиция.
