Ежегодный фестиваль «Гандагана» обойдётся бюджету Батуми в 735 тыс. лари
16.09.2025 16:24
Агентство развития туристических продуктов Аджарии опубликовало данные о расходах на проведение музыкального фестиваля «Гандагана», который пройдёт 20–21 сентября в Батуми, на площади Европы и прилегающих улицах.
Общие расходы из бюджета:
Всего: 735 342 лари
Гонорары приглашённым артистам: 191 262 лари
Организация и услуги (сцены, декорации, инфраструктура): 544 080 лари
Гонорары артистов (частично):
Звиад Болквадзе – 40 000 ლ
Группа Ursa – 30 000 лари
Ансамбль Апхазети – 22 000лари
Группа Гордэла – 17 000 лари
Qartuli Khmebi – 16 162 лари
Группа Bani – 15 000 лари
Группа Iberia – 15 000 лари
Группа Goglaura – 10 100 лари
Ансамбль Nartebi – 10 000 лари
Ансамбль Oda – 7 000 лари
Теймураз Татарашвили – 4 000 лари
TABEMONO – 3 000 лари
Bona Dea – 2 000 лари
Организационные расходы:
95 700 лари – «Geovoice» (две сцены, освещение, звук, LED-экраны, трансляции)
118 000 лари – «Creative Group» (декорации, этно-зоны, инсталляции)
129 980 лари – «Marka» (этно-пространство, отражающее аджарскую культуру)
91 000 лари – «Наш Театр» (театральные представления, уличные шествия, гигантские куклы, детские активности)
109 400 лари – «Creative Group» (кулинарная зона с аджарскими блюдами и мастер-классами)
Агентство подчёркивает, что программа рассчитана на разные аудитории, объединяет этно-музыку и современное звучание и направлена на популяризацию аджарской культуры.
