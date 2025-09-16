Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Ежегодный фестиваль «Гандагана» обойдётся бюджету Батуми в 735 тыс. лари


16.09.2025   16:24


Агентство развития туристических продуктов Аджарии опубликовало данные о расходах на проведение музыкального фестиваля «Гандагана», который пройдёт 20–21 сентября в Батуми, на площади Европы и прилегающих улицах.

Общие расходы из бюджета:

Всего: 735 342 лари

Гонорары приглашённым артистам: 191 262 лари

Организация и услуги (сцены, декорации, инфраструктура): 544 080 лари


Гонорары артистов (частично):

Звиад Болквадзе – 40 000 ლ

Группа Ursa – 30 000 лари

Ансамбль Апхазети – 22 000лари
Группа Гордэла – 17 000 лари

Qartuli Khmebi – 16 162 лари

Группа Bani – 15 000 лари

Группа Iberia – 15 000 лари

Группа Goglaura – 10 100 лари

Ансамбль Nartebi – 10 000 лари

Ансамбль Oda – 7 000 лари

Теймураз Татарашвили – 4 000 лари

TABEMONO – 3 000 лари

Bona Dea – 2 000 лари


Организационные расходы:

95 700 лари – «Geovoice» (две сцены, освещение, звук, LED-экраны, трансляции)

118 000 лари – «Creative Group» (декорации, этно-зоны, инсталляции)

129 980 лари – «Marka» (этно-пространство, отражающее аджарскую культуру)

91 000 лари – «Наш Театр» (театральные представления, уличные шествия, гигантские куклы, детские активности)

109 400 лари – «Creative Group» (кулинарная зона с аджарскими блюдами и мастер-классами)

Агентство подчёркивает, что программа рассчитана на разные аудитории, объединяет этно-музыку и современное звучание и направлена на популяризацию аджарской культуры.


