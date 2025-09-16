Ежегодный фестиваль «Гандагана» обойдётся бюджету Батуми в 735 тыс. лари

16.09.2025





Агентство развития туристических продуктов Аджарии опубликовало данные о расходах на проведение музыкального фестиваля «Гандагана», который пройдёт 20–21 сентября в Батуми, на площади Европы и прилегающих улицах.



Общие расходы из бюджета:



Всего: 735 342 лари



Гонорары приглашённым артистам: 191 262 лари



Организация и услуги (сцены, декорации, инфраструктура): 544 080 лари





Гонорары артистов (частично):



Звиад Болквадзе – 40 000 ლ



Группа Ursa – 30 000 лари



Ансамбль Апхазети – 22 000лари

Группа Гордэла – 17 000 лари



Qartuli Khmebi – 16 162 лари



Группа Bani – 15 000 лари



Группа Iberia – 15 000 лари



Группа Goglaura – 10 100 лари



Ансамбль Nartebi – 10 000 лари



Ансамбль Oda – 7 000 лари



Теймураз Татарашвили – 4 000 лари



TABEMONO – 3 000 лари



Bona Dea – 2 000 лари





Организационные расходы:



95 700 лари – «Geovoice» (две сцены, освещение, звук, LED-экраны, трансляции)



118 000 лари – «Creative Group» (декорации, этно-зоны, инсталляции)



129 980 лари – «Marka» (этно-пространство, отражающее аджарскую культуру)



91 000 лари – «Наш Театр» (театральные представления, уличные шествия, гигантские куклы, детские активности)



109 400 лари – «Creative Group» (кулинарная зона с аджарскими блюдами и мастер-классами)



Агентство подчёркивает, что программа рассчитана на разные аудитории, объединяет этно-музыку и современное звучание и направлена на популяризацию аджарской культуры.





