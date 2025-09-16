Европейская неделя мобильности проходит в Тбилиси

16.09.2025 20:14





Европейская неделя мобильности проходит в Тбилиси. Будет экскурсия ночью в метро, горожане шутят, что лучше станции «Варкетили» там вряд ли что-то покажут



С 16 по 22 сентября Тбилиси участвует в акции Европейской комиссии, которая способствует городской мобильности. Ее основная идея — «доступный, инклюзивный и безопасный транспорт для всех, независимо от дохода, местоположения или возможностей», сказано в сообщении Тбилисской транспортной компании. Акция в Тбилиси проходит в пятый раз.



Экскурсии. На неделе будет две экскурсии: в метро и в автобусный парк. Экскурсия в автобусное депо пройдет 20 сентября. Регистрация на нее открыта.



Регистрация на ночную экскурсию в метро 17 и 19 сентября завершена. В анонсе сказано, что участникам расскажут о работе подземки, а также они смогут прогуляться по тоннелю, соединяющему станции «Важа-Пшавела» и «Госуниверситет».



В комментариях под анонсом экскурсии в метро горожане шутят, что «главная гордость» столицы — это станция метро «Варкетили», увидеть которую можно и без регистрации. «У варкетилцев всегда "ночь в метро"», — пишет одна из пользовательниц.



Ремонт «Варкетили» городские власти не могут завершить с 2018-го года.



Другие горожане выражают беспокойство, что в названии акции фигурирует слово «европейский».



«Уберите слово европейский из названия, если премьер вас не поймет, вас арестуют за то, что вы агент Deep State», — пишет пользователь, имея в виду слова премьер-министра Грузии Иракли Кобахидзе, который обвиняет ЕС и оппонентов властей в проведении революционного плана «глубинного государства» по свержению власти в Грузии.





