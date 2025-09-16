|
|
|
Европейская неделя мобильности проходит в Тбилиси
16.09.2025 20:14
Европейская неделя мобильности проходит в Тбилиси. Будет экскурсия ночью в метро, горожане шутят, что лучше станции «Варкетили» там вряд ли что-то покажут
С 16 по 22 сентября Тбилиси участвует в акции Европейской комиссии, которая способствует городской мобильности. Ее основная идея — «доступный, инклюзивный и безопасный транспорт для всех, независимо от дохода, местоположения или возможностей», сказано в сообщении Тбилисской транспортной компании. Акция в Тбилиси проходит в пятый раз.
Экскурсии. На неделе будет две экскурсии: в метро и в автобусный парк. Экскурсия в автобусное депо пройдет 20 сентября. Регистрация на нее открыта.
Регистрация на ночную экскурсию в метро 17 и 19 сентября завершена. В анонсе сказано, что участникам расскажут о работе подземки, а также они смогут прогуляться по тоннелю, соединяющему станции «Важа-Пшавела» и «Госуниверситет».
В комментариях под анонсом экскурсии в метро горожане шутят, что «главная гордость» столицы — это станция метро «Варкетили», увидеть которую можно и без регистрации. «У варкетилцев всегда "ночь в метро"», — пишет одна из пользовательниц.
Ремонт «Варкетили» городские власти не могут завершить с 2018-го года.
Другие горожане выражают беспокойство, что в названии акции фигурирует слово «европейский».
«Уберите слово европейский из названия, если премьер вас не поймет, вас арестуют за то, что вы агент Deep State», — пишет пользователь, имея в виду слова премьер-министра Грузии Иракли Кобахидзе, который обвиняет ЕС и оппонентов властей в проведении революционного плана «глубинного государства» по свержению власти в Грузии.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна