Хамзату Чимаеву подарили в Грузии Ferrari за 340 000 долларов

Чемпиону UFC Хамзату Чимаеву во время визита в Грузию подарили Ferrari 296 GTB за 340 000 долларов. Видеоролик об этом недавно был опубликован на его странице в Instagram.



Стартовая цена Ferrari 296 GTB 2025 года составляет около 340 000 долларов, однако она может значительно увеличиться при установке дополнительных опций и модификаций. 296 GTB — это высококлассный суперкар, оснащенный двигателем V6 с двойным турбонаддувом и электродвигателем. В результате модель развивает мощность 819 лошадиных сил, которые распределяются на задние колеса благодаря 8-ступенчатой ​​автоматической коробке передач.



Согласно этим данным, Ferrari разгоняется от 0 до 100 миль/ч всего за 2,9 секунды и развивает максимальную скорость 330 км/ч. Ёмкость аккумулятора модели составляет 7,45 кВт⋅ч, что позволяет Ferrari проехать 30 километров исключительно на электротяге. Среди других ключевых особенностей автомобиля — карбон-керамические тормоза, адаптивные амортизаторы и полностью цифровая приборная панель.



Напомним, что в августе Чимаев, выступавший за Объединенные Арабские Эмираты, победил южноафриканца Дрикуса дю Плесси. В итоге Чимаев стал новым чемпионом в среднем весе.





