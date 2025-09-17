Задержанный по обвинению в отмывании крупной суммы денег приговорен к заключению

17.09.2025 20:22





Тбилисский городской суд приговорил Каху Которашвили, задержанного за отмывание 625 млн $ и 35 миллионов евро, к тюремному заключению в качестве меры пресечения.



Судья Пикрия Сиктурашвили полностью удовлетворила ходатайство прокуратуры.



Прокуратура потребовала применения самой строгой меры пресечения – тюремного заключения.



По словам прокурора Зиноко Кобалия, доказательства, полученные из Национального банка, подтверждают, что обвиняемый совместно с преступной группой отмыл беспрецедентную сумму денег, что нанесло ущерб экономике страны и государственным интересам.



Прокурор также сообщил, что в 2022-2024 годах непрерывно осуществлялось отмывание «около 58 млрд рублей«, причем процесс начался в обход таможенного контроля, затем деньги попадали в пункты обмена валют, а далее — в коммерческие банки.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





