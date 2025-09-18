Олимпийскому чемпиону Зурабу Звиадаури избрана мера пресечения в виде заключения под стражу

Олимпийскому чемпиону Зураба Звиадаури избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.



Решение вынес судья Тбилисского городского суда Давид Куртанидзе.



По мнению прокурора, существует повышенный риск совершения обвиняемым нового преступления, поэтому прокуратура ходатайствовала об избрании в отношении Зураба Звиадаури меры пресечения в виде заключения под стражу. Прокурор также указал на опасность уничтожения Звиадаури доказательств, оказания давления на свидетелей и побега.



Защита не согласилась с ходатайством обвинения. Адвокат ходатайствовал перед судом об освобождении Звиадаури под залог в размере 20 000 лари, однако судья отклонил ходатайство.



Зураб Звиадаури пользуется правом хранить молчание.



Олимпийский чемпион Зураб Звиадаури был задержан сотрудниками правоохранительных органов 16 сентября. Ему предъявлено обвинение по статье 236, частям 3 и 4 Уголовного кодекса Грузии (незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов). Данное преступление карается лишением свободы на срок от 4 до 7 лет.





