В аэропорту Меммингена арестован гражданин Грузии

19.09.2025 12:42





В аэропорту немецкого города Мемминген был арестован 55-летний гражданин Грузии.



По данным местных СМИ, пьяный мужчина вёл себя в самолёте неподобающим образом, не подчинялся экипажу, из-за чего пилот снял его с рейса.



После выхода из самолёта мужчина отказался покинуть терминал и оскорбил других пассажиров. Кроме того, он физически дотронулся до сотрудников полиции и плюнул в них. Для его задержания потребовались четыре сотрудника полиции.



В отношении гражданина Грузии возбуждено уголовное дело. По данным СМИ, мужчина отказался добровольно внести залог в размере 2000 евро и назначить агента, несмотря на то, что у него было несколько тысяч евро наличными. Он был доставлен в тюрьму.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





