Международный литературный фестиваль пройдет в Тбилиси в эти выходные

19.09.2025 14:25





С 19 по 23 сентября в 10-й раз пройдет Международный литературный фестиваль. Его слоган в этом году: «Перо против тишины». В мероприятии примут участие 19 писателей из 15 стран, среди которых Армения, Дания, Норвегия, Ирландия и Финляндия.



«Сегодня в стране насчитывается около шестидесяти политических заключенных, включая поэта Звиада Ратиани и журналистку Мзию Амаглобели. Тема фестиваля 2025 года — «Перо против молчания» — напрямую отражает реалии современной Грузии», — сказано в анонсе.



Программа. Вот несколько мероприятий фестиваля. Полностью программу можно посмотреть в фейсбуке.



20 сентября — поэтический вечер с поэтом из Никарагуа Вильямом Гонсалесом.



21 сентября — дискуссия «Грузинская литература последних десятилетий: 2010-е». Разговор пройдет на грузинском и английском.



22 сентября — «Поэтический перфоманс» с участием Movement Theatre. Вход свободный.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





