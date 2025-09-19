|
Международный литературный фестиваль пройдет в Тбилиси в эти выходные
19.09.2025 14:25
С 19 по 23 сентября в 10-й раз пройдет Международный литературный фестиваль. Его слоган в этом году: «Перо против тишины». В мероприятии примут участие 19 писателей из 15 стран, среди которых Армения, Дания, Норвегия, Ирландия и Финляндия.
«Сегодня в стране насчитывается около шестидесяти политических заключенных, включая поэта Звиада Ратиани и журналистку Мзию Амаглобели. Тема фестиваля 2025 года — «Перо против молчания» — напрямую отражает реалии современной Грузии», — сказано в анонсе.
Программа. Вот несколько мероприятий фестиваля. Полностью программу можно посмотреть в фейсбуке.
20 сентября — поэтический вечер с поэтом из Никарагуа Вильямом Гонсалесом.
21 сентября — дискуссия «Грузинская литература последних десятилетий: 2010-е». Разговор пройдет на грузинском и английском.
22 сентября — «Поэтический перфоманс» с участием Movement Theatre. Вход свободный.
