«Мы не забудем лжесвидетелей» - протест в поддержку осужденных в Грузии россиян прошел в Тбилиси
19.09.2025 14:55
Протестующие вечером 18 сентября собрались на улице братьев Зубалашвили возле Верховного суда и переводческой компании Intellect market, где работают переводчицы Шорена Табатадзе и Анаида Сапарян, которых называют главными лжесвидетелями по делам Антона Чечина, Анастасии Зиновкиной и Артема Грибуль.
Детали. Протестующие перекрыли улицу. Они скандировали «Стыдно» и «Свободу узникам режима». Жена Антона Чечина Манана Самхарадзе зачитала его последнее слово в суде. На акции также зачитывали письма Артема Грибуль и последнее слово Анастасии Зиновкиной, пишет Tbilisi Life.
Контекст. Акцию в фейсбуке анонсировала Манана Самхарадзе. Она написала: «Лживые показания переводчиков были единственным, что отличало их дела от остальных наркотических дел, где был вынесен оправдательный приговор».
Антона Чечина, Анастасию Зиновкину и Артема Грибуль осудили на 8,5 года тюрьмы, Тбилисский городской суд признал их виновными в хранении наркотиков в особо крупном размере.
В своем последнем слове Артем Грибуль рассказал о лжесвидетельствах переводчицы Анаиды Сапарян: «В документе (об отказе от наркологической экспертизы — прим. Paper Kartuli) есть подпись переводчицы Анаиды Сафарян о том, что она нам всё перевела. Однако на суде мы спрашивали ее, взаимодействовала ли она с Анастасией Зиновкиной. Она сказала, что не взаимодействовала. То есть она либо сказала неправду в суде, либо написала неправду в документе. И в том и в другом случае за это предусмотрена уголовная ответственность».
