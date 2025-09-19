Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Актриса и телеведущая Иа Парулава подала иск в суд против семи СМИ


19.09.2025   15:05


Актриса и телеведущая Иа Парулава сообщает, что «для защиты чести, достоинства и профессиональной репутации» сегодня официально подала иск в суд против семи СМИ, в том числе против проправительственного «TV Imedi».

Как поясняет Парулава, они распространили «полностью ложную и оскорбительную» информацию, якобы она «была организатором насильственных акций».

«Как вы знаете, 21 августа несколько СМИ в рамках заранее спланированной кампании распространили обо мне совершенно ложную и оскорбительную информацию, якобы я являюсь «организатором насильственных акций».

Я действительно была одним из организаторов двух мирных и ненасильственных демонстраций 22 марта и 4 июля 2025 года, где граждане протестовали против важных для нашей страны вопросов. Называть это «насильственным» - это целенаправленная ложь, которая направлена на то, чтобы опорочить мое имя и запятнать репутацию. Молчание и игнорирование в данном случае равносильно преступлению.

Слово имеет огромную силу – оно может как строить, так и разрушать. Поэтому, для защиты моей чести, достоинства и профессиональной репутации, сегодня я официально подала иск в суд против семи СМИ, в том числе против «TV Imedi». Это не борьба только за мое личное имя. Это борьба за правду, против дезинформации и за то, чтобы доказать, что клевета недопустима», - пишет Иа Парулава.


