Член сакребуло города Они завоевал серебряную медаль на ЧМ по борьбе, выступая за Азербайджан

19.09.2025 15:19





Член сакребуло (горсовета) города Они Гиорги Мешвилдишвили 15 сентября завоевал серебряную медаль на чемпионате мира по борьбе. При этом выступая за Азербайджан.



Этот 33-летний патриот и спортсмен, а еще и политик, является заместителем председателя фракции «Грузинская мечта" в сакребуло (горсовет) Они.



С серебряной медалью его официально поздравило сакребуло Они на официальной странице в Facebook. Поздравление также распространил член парламента от «Мечты» Гоча Енукидзе.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





