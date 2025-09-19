Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Член сакребуло города Они завоевал серебряную медаль на ЧМ по борьбе, выступая за Азербайджан


19.09.2025   15:19


Член сакребуло (горсовета) города Они Гиорги Мешвилдишвили 15 сентября завоевал серебряную медаль на чемпионате мира по борьбе. При этом выступая за Азербайджан.

Этот 33-летний патриот и спортсмен, а еще и политик, является заместителем председателя фракции «Грузинская мечта" в сакребуло (горсовет) Они.

С серебряной медалью его официально поздравило сакребуло Они на официальной странице в Facebook. Поздравление также распространил член парламента от «Мечты» Гоча Енукидзе.


