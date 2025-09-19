Приговоренная к заключению Анастасия Зиновкина рассказала об отвратительных условиях содержания

Задержанная в Тбилиси участница проевропейских акций, осужденная за наркопреступление Анастасия Зиновкина распространила письмо из исправительного учреждения, в котором описывает условия, в которых ей приходится прибывать.



«Здешние условия отвратительны. Девушки, которым никто не помогает, живут как животные. Один кусок мыла используется и для мытья головы, и для тела, и для стирки носков, трусов и посуды. Если мыло закончится раньше, чем конвоир соизволит выдать новое (раз в 3 месяца), то они просто не моются.



Ужасная антисанитария. Один рулон туалетной бумаги в месяц, и то его дают только в том случае, если на твоей карте вообще нет денег. Если есть хотя бы 10 лари, говорят: «Купи сама». Болезней полно — от грибка до вшей и клещей. В чайнике (электрокипятильнике) я кипячу воду, в пластиковом пластикового – 200 мл, стираю всю одежду и мою голову. Иначе новые болезни и проблемы. Я понимаю, что оставить курильщика без сигарет — жестоко и бесчеловечно, но без туалетной бумаги? Без мыла? Без шампуня? (его вообще не выдают).



Душ можно принять только дважды в неделю – в среду и воскресенье, по 15 минут. В камере горячей воды нет, даже зимой. Девушки, у которых нет тапочек, моются босиком или в общих тапках. Они заражаются грибком и заражают других. Стиральный порошок выдают раз в месяц, я всегда внимательно слежу за моментом выдачи. Готовить еду в камере нельзя. Почему? Потому что «нельзя и всё». В магазине можно купить яйца (только 10 штук) или овсянку и залить кипятком. Всё. Это максимум.



Не у всех есть возможность купить радио или телевизор. Некоторые полностью отрезаны от внешнего мира (напоминаю: звонки и письма стоят денег). Одно письмо – 4,5-10 лари, звонок за границу очень дорогой. Даже ручки и тетради – роскошь…



Надеюсь, Антон Чечин выживет, его спасти необходимо. У него проблемы со здоровьем, опухоль мозга, и этот приговор – убийство. А я выживу как-нибудь, так легко умирать не собираюсь. И, пожалуйста, спасите Артёма Грибуля. Спасибо за письма! Спасибо за поддержку. Очень переживаю за каждого заключённого», — говорится в письме Анастасии Зиновкиной, написанном до оглашения ей приговора суда.



Напомним, сотрудники Центральной криминальной полиции задержали Анастасию Зиновкину и Артёма Грибуля 17 декабря 2024 года в Тбилиси. По утверждениям прокуратуры, при обыске их жилья и личных вещей было изъято 16 граммов наркотического вещества — «альфа-ПВП». По решению судьи Нино Галусташвили, им назначено наказание — по 8,5 лет лишения свободы каждому.





