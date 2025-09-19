|
В кинотеатре Национального архива открылась ретроспектива фильмов Эльдара Шенгелая
19.09.2025 17:58
В кинотеатре Национального архива начался ретроспективный показ фильмов Эльдара Шенгелая. Об этом сообщает Национальный архив Грузии.
По информации ведомства, четырёхдневная ретроспектива фильмов режиссёра Эльдара Шенгелая открылась 18 сентября художественным фильмом «Белый караван».
«На мероприятии, организованном Национальным архивом Грузии и Национальным центром кинематографии Грузии, зрители смогут увидеть фильмы 19, 20 и 21 сентября: «Необыкновеная выставка» (1968), «Мачеха Саманишвили» (1977), «Чудаки» (1973), «Голубые горы, или Неправдоподобная история» (1983), «Мравалжамиер/Трилогия» (2022).
На открытии ретроспективы директор Центрального архива кино-, фото- и фонодокументов Национального архива Грузии Георгий Какабадзе и директор программ Национального центра кинематографии Леван Двали обсудили выдающийся вклад Эльдара Шенгелая в грузинское кино. Посещение показов свободное», – говорится в сообщении Национального архива.
