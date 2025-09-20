|
Праздник «Тбилисоба-2025» проходит в столице Грузии
20.09.2025 12:28
Праздник «Тбилисоба-2025» пройдёт в столице 20–21 сентября этого года. Основными площадками мероприятия станут парк Рике и площадь Орбелиани.
По словам мэра Тбилиси Кахи Каладзе, посетителей парка Рике и площади Орбелиани традиционно встретят тематические украшения, масштабные инсталляции и фотозоны.
«На обеих площадках будут работать кинотеатр под открытым небом, предпринимательский рынок, гастрономические и винные фестивали. В течение дня также пройдут детские концерты, развлекательные и спортивные мероприятия, музыкальные вечера и театрализованные представления. Кроме того, в парке Рике будет представлена разнообразная музыкальная программа с участием эстрадных исполнителей, а в Абанотубани — выставка-продажа «Тбилисское разнообразие»», — заявил Каха Каладзе.
20 сентября в 20:00 состоится один из самых ярких вечеров «Тбилисоба» – церемонии награждения почетных граждан Тбилиси, которая будет транслироваться в прямом эфире, а 21 сентября в 20:00 «Тбилисоба» 2025 завершится грандиозным гала-концертом на площади Европы.
Парк Рике
20 и 21 сентября
12:00–22:00
Гастрономический фестиваль
Ярмарка товаров для бизнеса
Фестиваль сладостей
Винно-сырное пространство
Пивная зона
Декоративная арка и аллея
Аттракционы
Кинотеатр под открытым небом
Тематические декорации, инсталляции и фотозоны
Театрализованные представления
Подвиги сказочных героев
Разнообразные детские развлечения
Спортивные мероприятия: грузинская борьба, нарды, шахматы, настольный теннис, мини-гольф.
Детские концерты
Вечерние концерты
Музыкальная программа в парке Рике
20 сентября – Детские концерты
12:00 – Концерт «Студии Бзикеби»
13:00 – Концерт «Студии Нуцас скола»
14:00 – Концерт ансамбля «Энки-Банк»
15:00 – Концерт «студии Ана-Бана»
20 сентября
18:00 – Концерт артистов грузинской эстрады
21 сентября – Детские концерты
12:00 – Выступление Жирафа Жозе
13:00 – Концерт ансамбля «Си Ми»
14:00 – Концерт «Студии Кэнди»
15:00 – Концерт «Студии Басти-Бубу»
21 сентября
18:00 – Концерт артистов грузинской эстрады
21 сентября – Площадь Европы
20:00 – Гала-концерт «Все поют Тбилиси»
