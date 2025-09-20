Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Праздник «Тбилисоба-2025» проходит в столице Грузии


20.09.2025   12:28


Праздник «Тбилисоба-2025» пройдёт в столице 20–21 сентября этого года. Основными площадками мероприятия станут парк Рике и площадь Орбелиани.

По словам мэра Тбилиси Кахи Каладзе, посетителей парка Рике и площади Орбелиани традиционно встретят тематические украшения, масштабные инсталляции и фотозоны.

«На обеих площадках будут работать кинотеатр под открытым небом, предпринимательский рынок, гастрономические и винные фестивали. В течение дня также пройдут детские концерты, развлекательные и спортивные мероприятия, музыкальные вечера и театрализованные представления. Кроме того, в парке Рике будет представлена ​​разнообразная музыкальная программа с участием эстрадных исполнителей, а в Абанотубани — выставка-продажа «Тбилисское разнообразие»», — заявил Каха Каладзе.

20 сентября в 20:00 состоится один из самых ярких вечеров «Тбилисоба» – церемонии награждения почетных граждан Тбилиси, которая будет транслироваться в прямом эфире, а 21 сентября в 20:00 «Тбилисоба» 2025 завершится грандиозным гала-концертом на площади Европы.

Парк Рике

20 и 21 сентября

12:00–22:00

Гастрономический фестиваль

Ярмарка товаров для бизнеса

Фестиваль сладостей

Винно-сырное пространство

Пивная зона

Декоративная арка и аллея

Аттракционы

Кинотеатр под открытым небом

Тематические декорации, инсталляции и фотозоны

Театрализованные представления

Подвиги сказочных героев

Разнообразные детские развлечения

Спортивные мероприятия: грузинская борьба, нарды, шахматы, настольный теннис, мини-гольф.

Детские концерты

Вечерние концерты



Музыкальная программа в парке Рике

20 сентября – Детские концерты

12:00 – Концерт «Студии Бзикеби»

13:00 – Концерт «Студии Нуцас скола»

14:00 – Концерт ансамбля «Энки-Банк»

15:00 – Концерт «студии Ана-Бана»



20 сентября

18:00 – Концерт артистов грузинской эстрады



21 сентября – Детские концерты

12:00 – Выступление Жирафа Жозе

13:00 – Концерт ансамбля «Си Ми»

14:00 – Концерт «Студии Кэнди»

15:00 – Концерт «Студии Басти-Бубу»



21 сентября

18:00 – Концерт артистов грузинской эстрады



21 сентября – Площадь Европы

20:00 – Гала-концерт «Все поют Тбилиси»


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна