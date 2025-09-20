Праздник «Тбилисоба-2025» проходит в столице Грузии

20.09.2025 12:28





Праздник «Тбилисоба-2025» пройдёт в столице 20–21 сентября этого года. Основными площадками мероприятия станут парк Рике и площадь Орбелиани.



По словам мэра Тбилиси Кахи Каладзе, посетителей парка Рике и площади Орбелиани традиционно встретят тематические украшения, масштабные инсталляции и фотозоны.



«На обеих площадках будут работать кинотеатр под открытым небом, предпринимательский рынок, гастрономические и винные фестивали. В течение дня также пройдут детские концерты, развлекательные и спортивные мероприятия, музыкальные вечера и театрализованные представления. Кроме того, в парке Рике будет представлена ​​разнообразная музыкальная программа с участием эстрадных исполнителей, а в Абанотубани — выставка-продажа «Тбилисское разнообразие»», — заявил Каха Каладзе.



20 сентября в 20:00 состоится один из самых ярких вечеров «Тбилисоба» – церемонии награждения почетных граждан Тбилиси, которая будет транслироваться в прямом эфире, а 21 сентября в 20:00 «Тбилисоба» 2025 завершится грандиозным гала-концертом на площади Европы.



Парк Рике



20 и 21 сентября



12:00–22:00



Гастрономический фестиваль



Ярмарка товаров для бизнеса



Фестиваль сладостей



Винно-сырное пространство



Пивная зона



Декоративная арка и аллея



Аттракционы



Кинотеатр под открытым небом



Тематические декорации, инсталляции и фотозоны



Театрализованные представления



Подвиги сказочных героев



Разнообразные детские развлечения



Спортивные мероприятия: грузинская борьба, нарды, шахматы, настольный теннис, мини-гольф.



Детские концерты



Вечерние концерты







Музыкальная программа в парке Рике



20 сентября – Детские концерты



12:00 – Концерт «Студии Бзикеби»



13:00 – Концерт «Студии Нуцас скола»



14:00 – Концерт ансамбля «Энки-Банк»



15:00 – Концерт «студии Ана-Бана»







20 сентября



18:00 – Концерт артистов грузинской эстрады







21 сентября – Детские концерты



12:00 – Выступление Жирафа Жозе



13:00 – Концерт ансамбля «Си Ми»



14:00 – Концерт «Студии Кэнди»



15:00 – Концерт «Студии Басти-Бубу»







21 сентября



18:00 – Концерт артистов грузинской эстрады







21 сентября – Площадь Европы



20:00 – Гала-концерт «Все поют Тбилиси»







