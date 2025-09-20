Чикоидзе — чемпион Европы, у сборной Грузии девять медалей в парадзюдо

На втором соревновательном дне проходящего в Тбилиси чемпионата Европы по парадзюдо Реваз Чикоидзе (+95 кг) завоевал золотую медаль. В этой же весовой категории Лаша Кизилашвили выиграл бронзу.



В финале континентального первенства Звиад Гогочури (95 кг) уступил сопернику и завоевал серебряную медаль. В женской категории до 70 кг третье место заняла Инна Калдани.



После двух дней в активе сборной Грузии три золотые, две серебряные и четыре бронзовые медали.



Завтра, 21 сентября, на чемпионате Европы состоятся командные соревнования.



Чемпионат Европы по парадзюдо проводится при организации Паралимпийского комитета Грузии при поддержке Министерства спорта Грузии и мэрии Тбилиси.







