Чикоидзе — чемпион Европы, у сборной Грузии девять медалей в парадзюдо
20.09.2025 18:18
На втором соревновательном дне проходящего в Тбилиси чемпионата Европы по парадзюдо Реваз Чикоидзе (+95 кг) завоевал золотую медаль. В этой же весовой категории Лаша Кизилашвили выиграл бронзу.
В финале континентального первенства Звиад Гогочури (95 кг) уступил сопернику и завоевал серебряную медаль. В женской категории до 70 кг третье место заняла Инна Калдани.
После двух дней в активе сборной Грузии три золотые, две серебряные и четыре бронзовые медали.
Завтра, 21 сентября, на чемпионате Европы состоятся командные соревнования.
Чемпионат Европы по парадзюдо проводится при организации Паралимпийского комитета Грузии при поддержке Министерства спорта Грузии и мэрии Тбилиси.
