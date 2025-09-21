Сборная Грузии по парадзюдо — чемпион Европы

Сборная Грузии по парадзюдо завершила чемпионат Европы с историческим результатом. Грузинские парадзюдоисты впервые стали чемпионами континента в командных соревнованиях.



В общей сложности на чемпионате Европы в Тбилиси 2025 года сборная Грузии завоевала десять медалей — четыре золотые, две серебряные и четыре бронзовые.



Чемпионат Европы по парадзюдо был проведён при организации Паралимпийского комитета Грузии.





