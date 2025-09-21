Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Сборная Грузии по парадзюдо — чемпион Европы


21.09.2025   16:51


Сборная Грузии по парадзюдо завершила чемпионат Европы с историческим результатом. Грузинские парадзюдоисты впервые стали чемпионами континента в командных соревнованиях.

В общей сложности на чемпионате Европы в Тбилиси 2025 года сборная Грузии завоевала десять медалей — четыре золотые, две серебряные и четыре бронзовые.

Чемпионат Европы по парадзюдо был проведён при организации Паралимпийского комитета Грузии.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна