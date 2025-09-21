УЕФА может во вторник отстранить Израиль от всех европейских турниров

21.09.2025 17:17





В израильских футбольных и спортивных кругах растёт обеспокоенность тем, что во вторник, 23 сентября, УЕФА на своём очередном заседании может принять решение об отстранении Израиля от участия в европейских футбольных турнирах.



Об этом сообщает интернет-издание Israelhayom.



По информации источника, на данный момент из 20 стран, имеющих право голоса, большинство поддерживает исключение Израиля, против выступают лишь две или три страны.



Отмечается, что Израильская футбольная ассоциация (IFA) прилагает серьёзные усилия, чтобы не допустить включения этого вопроса в повестку дня. Правительство Израиля осознаёт, что если дело дойдёт до голосования, выступления местных команд в европейском футболе будут приостановлены, по крайней мере, в ближайшем будущем. Это коснётся как клубов, так и сборных.



В мае 2025 года Палестинская футбольная ассоциация обратилась в Международную федерацию футбола (ФИФА) с просьбой ускорить рассмотрение вопроса об Израиле. Ранее несколько футбольных федераций стран Ближнего Востока потребовали отстранения израильских команд от международных турниров.



В марте 2025 года Израиль возобновил боевые действия в секторе Газа, нарушив решение о прекращении огня, достигнутое в январе 2025 года.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





