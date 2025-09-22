Председатель ЦИК обратился к молодым избирателям, которые впервые участвуют в выборах

22.09.2025 12:17





«4 октября состоятся выборы в органы местного самоуправления. Граждане Грузии изберут сроком на четыре года мэров своих муниципалитетов и членов Сакребуло. Среди этих граждан будешь и ты, а также более 46 000 молодых людей, которые в этом году впервые смогут принять участие в выборах», – говорится в обращении председателя ЦИК Георгия Каландаришвили.



«Твой первый шаг в активной общественной и политической жизни – это использование избирательного права. Именно на этих выборах у тебя впервые есть возможность принять участие в процессе, который имеет важнейшее значение для становления демократического общества.



Поэтому, готовясь впервые отдать свой голос, помни, что это возможность внести вклад в управление и формирование будущего своей страны, города или общины. Поддержать интересующие и важные для тебя вопросы, способствовать развитию демократического общества и избирательной культуры.



Не думай, что один голос ничего не меняет. Всё начинается с одного голоса, особенно когда это твой голос. Ты решаешь, кто будет твоим мэром, кто будет работать в твоём Сакребуло, и именно этот выбор определяет то, каким будет место, где ты живёшь и за которое переживаешь.



Для избирательной администрации и лично для меня, как руководителя этого ведомства, участие молодёжи в избирательных процессах особенно важно. Это наше общее дело. Поэтому я обращаюсь к тебе – используй своё право, приходи на выборы и выбери представителей своего муниципалитета», – говорится в обращении председателя ЦИК.







