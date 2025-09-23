«Золотой мяч» 2025 года выиграл Усман Дембеле

Главным индивидуальным призом в мужском футболе — «Золотым мячом» журнала France Football — удостоился французский нападающий «Пари Сен-Жермен» Усман Дембеле. Второе место занял испанский форвард «Барселоны» Ламин Ямаль.



28-летний футболист вместе с «Пари Сен-Жермен» в отчётный период завоевал чемпионат Франции, Лигу чемпионов, Кубок Франции и Суперкубок Франции. В 53 матчах всех турниров он забил 35 голов. Примечательно, что ранее он никогда не входил даже в список из 30 претендентов на «Золотой мяч».



Дембеле стал шестым французом, получившим награду лучшего игрока года. До него трофей завоёвывали Раймон Копа, Жан-Пьер Папен, Мишель Платини, Зинедин Зидан и Карим Бензема.



В четвёртый раз в истории приз вручался по итогам сезона (с 1 августа 2024 года по 13 июля 2025 года), а не календарного года. В голосовании участвовали спортивные журналисты из стран, входящих в топ-100 рейтинга ФИФА.



Десятка лауреатов «Золотого мяча»-2025 выглядит так:



Усман Дембеле («ПСЖ», Франция)



Ламин Ямаль («Барселона», Испания)



Витинья («ПСЖ», Португалия)



Мохаммед Салах («Ливерпуль», Египет)



Рафинья («Барселона», Бразилия)



Ашраф Хакими («ПСЖ», Марокко)



Килиан Мбаппе («Реал», Франция)



Коул Палмер («Челси», Англия)



Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ» / «Ман. Сити», Италия)



Нуну Мендеш («ПСЖ», Португалия)



Организатор вручения, France Football, также назвал лучшую футболистку года. В третий раз подряд награду получила одна из лидеров «Барселоны» и сборной Испании Айтана Бонмати.



