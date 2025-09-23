«Думал, меня забудут» - Антон Чечин благодарит за поддержку

Россиянин Антон Чечин, приговоренный к 8,5 года заключения, написал письмо активистке Меги Диасамидзе.



«Я уже в тюрьме, меня приговорили к 8,5 годам. Продолжаю борьбу настолько, насколько это возможно. Каждый день смотрю на вас в телевизоре. Буду честен — думал, что меня забудут, так как я из России. Но так не случилось. Я получаю еще большую поддержку. Надеюсь, скоро все встретимся на Руставели», — сказано в отрывке, опубликованном Диасамидзе.



2 сентября судья Джвебе Начкебиа приговорил Чечина к 8,5 года тюрьмы. Россиянина признали виновным в хранении наркотиков в особо крупном размере. Чечин вину не признаёт и говорит, что наркотики ему подбросили за участие в акциях протеста.



Антон Чечин — российский активист. В 2024 году ЕСПЧ обязал российские власти выплатить ему 4 тысячи евро за незаконное задержание на митинге. Также Чечин активно участвовал в протестах в Грузии, куда уехал после начала полномасштабной войны в Украине. Зимой 2024-го его задержали в Тбилиси по обвинению в хранении наркотиков в особо крупном размере.







