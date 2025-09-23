Медименеджер Мзия Амаглобели номинирована на премию имени Сахарова

Основательница Batumelebi/Netgazeti, журналистка Мзия Амаглобели номинирована на премию Евросоюза имени Сахарова.



Ранее Амаглобели была номинирована на премию Вацлава Гавела и премию свободы медиа — Free Media Awards.



Ее кандидатуру выдвинули на совместном заседании комитетов Европарламента по иностранным делам и развитию и Подкомитета по правам человека от своего имени и от имени 60 других депутатов ЕП.



Презентации предшествовали видеозаписи, которые включали в себя кадры подавления проевропейских протестов и кадры судебного процесса над Мзией Амаглобели.



Кроме Амаглобели, еще 7 кандидатов были выдвинуты на соискание премии Сахарова, которая является высшей наградой Евросоюза в области прав человека.



Премия Сахарова была учреждена в 1988 году Европарламентом. Она присуждается ежегодно за вклад в защиту прав человека и основных свобод, развитие демократии и верховенства закона, уважение международного права и защиту прав меньшинств.



Отметим, Батумский городской суд приговорил основательницу Batumelebi/Netgazeti Мзия Амаглобели к двум годам тюремного заключения. Судья Нино Сахелашвили переквалифицировала прежнее обвинение.



24 диппредставительства стран ЕС, Великобритании и Канады, аккредитованных в Грузии, призвали власти Грузии к освобождению основательницы Batumelebi Мзии Амаглобели. Послы выступили единым заявлением после того, как был оглашен приговор журналистке.



Напомним, ранее Батумский городской суд приговорил основательницу Batumelebi и Netgazeti Мзию Амаглобели к предварительному тюремному заключению в качестве меры пресечения. Решение приняла судья Нино Сахелашвили.



АМЮГ (Ассоциация молодых юристов Грузии) обратилась в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) от имени Амаглобели.



Ночью 12 января 2025 года после задержания за расклеивание стикера на здание основательница и директор Batumelebi и Netgazeti Мзия Амаглобели была отпущена, но позже она ударила полицейского по щеке, дернув его за одежду. Им оказался начальник полиции Батуми Ираклий Дгебуадзе (родственник другого чиновника МВД Григола Беселия).



В МВД Грузии подтвердили, что Амаглобели задержана по статье 353 Уголовного кодекса, что подразумевает нападение на сотрудника полиции.



Основательница Batumelebi и Netgazeti Мзия Амаглобели начала голодовку и прекратила ее на 38-й день: медики предупреждали, что состояние ее может ухудшиться в результате отказа от пищи. В своем письме Амаглобели отметила, что ей невероятно тяжело выслушивать озабоченность общества своим здоровьем и жизнью на фоне трагедии, которая произошла в т.г. «Городе мечты» в Батуми, где двое детей, упав в канаву с водой, погибли.



На данном этапе директор интернет-изданий Batumelebi и Netgazeti находится в пенитенциарном учреждении (ранее ее перевели туда из клиники Vivamed).



7 февраля Амаглобели посетила группа врачей, созданная омбудсменом Грузии, отметив, что журналист, в силу состояния здоровья, должна оставаться в клинике Vivamed.



Держать голодный протест Амаглобели, по словам адвокатов, начала 12 января.



Батумский городской суд признал неприемлемым ходатайство об отмене тюремного заключения основательницы Batumelebi Мзии Амаглобели. Соответствующее ходатайство было подано 13 февраля 2025 года.



