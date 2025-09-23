|
|
|
В Тбилиси проходит шествие протеста под лозунгом - «До конца, ради спасения Грузии»
23.09.2025 21:17
»До конца, ради спасения Грузии" – под таким лозунгом участники шествия протеста выдвинулись от памятника 300 Арагвинцам к зданию парламента Грузии.
Участники протеста символически собрались у памятника 300 Арагвинцам в ознаменование 300 дней со дня начала непрерывного протеста на проспекте Руставели.
По заявлениям участников, 300 дней, как граждане Грузии требуют от властей вернуться «в конституционные рамки и прекратить террор, осуществляемый в отношении граждан страны».
По их словам, государственные институты в стране работают против народа.
Они также отмечают, что после 300-дневного протеста власти должны были назначить новые выборы, однако вместо этого они предпринимают только шаги на эскалацию, и никаких конструктивных или компромиссных шагов, из-за чего ситуация накаляется еще больше.
“300 дней, как граждане Грузии требуют от властей вернуться «в конституционные рамки и прекратить террор, осуществляемый в отношении граждан страны. Мы превратились в террористическое государство, где государственные институты направлены против людей.
Первое требование, это, чтобы власти вернулись в конституционные рамки. Второе требование, назначение новых парламентских выборов. После протеста, продолжающегося столько дней, власти должны были назначить новые выборы, если они хотят разрешить проблемы в своей стране. Вместо этого они предпринимают только шаги на эскалацию, и никаких конструктивных или компромиссных шагов. Ситуация накаляется еще больше, они перешли в режим террора. Исходя из этого, ситуация не нормализуется.
И протест не может прекратиться. Мы не можем принять решение о том, чтобы смириться со всем этим и разойтись по домам. Естественно, протест продолжится, он возник не без причины – автором протеста являются сами власти. Как будет разрешен протеста, в каком режиме он будет продолжен, зависит от властей», - заявил один из участников акции.
У здания парламента, куда направляются протестующие, состоится показ фильма о визовой либерализации, а также будут показаны ролики о задержанных участниках протеста.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна